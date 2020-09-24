Размер Нобелевской премии увеличили до одного миллиона долларов

Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 млн шведских крон (около $1 млн). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Фонда Нобеля Ларса Хейкенстена.

«В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее», — сказал он.

Глава Фонда добавил, что размер премии увеличится на 1 млн крон (около $100 тыс.).

В этом году объявление лауреатов Нобелевских премий по химии, физике, литературе и медицине, а также Нобелевской премии мира начнется 5 октября. Вручение пройдет 10 декабря в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

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