В АТОР оценили новые правила для приезжающих из-за рубежа россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила новые правила для въезжающих в Россию граждан, согласно которым прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов теста на COVID-19. Об этом сообщает РБК.

Она отметила, что туроператоры соответствующих рекомендаций не получали.

Ломидзе затруднилась прокомментировать процесс контроля за прибывающими, однако предположила, что он будет осуществляться через портал «Госуслуги».

Из текста постановления она сделала вывод, что в лучшем случае человеку придется быть дома три дня, пока не придут результаты процедуры.

Ранее стало известно, что МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан.

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