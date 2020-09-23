ФАС проверит оптовую цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить обоснованность оптовой цены на препарат от коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Как отмечается, фармпроизводителям уже направлен соответствующий запрос.

В ФАС подчеркнули, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цена на него не подлежит государственному регулированию.

Ранее стало известно, что лекарство появилось в столичных аптеках. Розничная цена одной упаковки составила 12 320 рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Препарат от коронавируса «Арепливир» появился московских аптеках

— Рошаль призвал объяснить разницу между заболевшими и носителями COVID-19

— Препарат от COVID-19 «Авифавир» пообещали сделать на 30% дешевле аналогов