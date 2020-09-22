«Белавиа» возобновит полеты в Россию с 30 сентября

Авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты из Минска в Москву с 30 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным компании, первый рейс прибудет в московский аэропорт «Домодедово» 30 сентября.

В последующем самолеты «Белавиа» будут выполнять по одному такому рейсу еженедельно по средам.

21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном.

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