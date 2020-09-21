Официальный курс евро превысил 90 рублей

Официальный курс евро к рублю на 22 сентября увеличился на 1,05 рубля и составил 90,0063 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара вырос на 1,01 рубля, достигнув 76,0381 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 22 сентября, повысилась на 1,03 рубля, до 82,3238 рубля.

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