Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Пока нет предпосылок для ослабления рубля, однако к этому могут привести волатильность на мировых рынках из-за президентских выборов в США, а также неопределенность в отношении новых международных санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора Высшей школы экономики Евгения Когана.

По его словам, с начала 2020 года рубль потерял по отношению к доллару 17%, в марте — 24%.

«Каких-то серьезных предпосылок для падения рубля на сегодня нет, если, конечно, не произойдет нечто непредвиденное», — сказал эксперт.

Коган считает, что в преддверии выборов в Соединенных Штатах Россия традиционно становится удобной мишенью, за счет которой можно решать собственные внутриполитические проблемы.

«Если санкционный фактор будет усиливаться, то и рубль будет ослабевать. К экономике это имеет мало отношения, в основном – к геополитике», — поделился специалист.

Кроме того, на валютный курс рубля также могут повлиять цены на нефть и сокращение доходов российского бюджета. Тем не менее, если ничего плохого не случится в ближайшее время, то то курс сохранится на уровне 72-75 рублей за доллар.

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