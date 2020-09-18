Дом правительства РФ отремонтируют за 5 млрд рублей

На реконструкцию Дом правительства выделят из бюджета 5,27 млрд руб., передает РБК.

Дом правительства России находится на Краснопресненской набережной в Москве.

Проект предполагает реконструкцию внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. Новое строительство и изменение ландшафта не планируется. В главной части Белого дома реконструируют Аванзал и Зал наград, изменив интерьер и материалы отделки.

По данным газета, работы по ремонту связаны с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и большим числом протечек, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования.