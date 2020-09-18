Жители России стали чаще покупать иностранную валюту

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Если в феврале и марте граждане, покупавшие валюту на сумму более $5 тыс., в совокупности приобрели $31,6 млн и $44,21 млн, то в мае и июле было продано $310,6 млн и $607,2 млн.

Так, июньский показатель стал рекордным с ноября 2018 года.

При этом покупка валюты на меньшие суммы оказалась не востребованной у жителей России. Всего в июне общий размер сделок в июне на $501–2000 составил $489,3 млн, что в два раза ниже покупок в январе и феврале.

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