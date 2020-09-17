Собянин рекомендовал руководителям продлить режим удаленной работы для сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям московских предприятий по возможности продлить режим удаленной работы для сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.
«Если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу», — сказал мэр в эфире канала «Россия-24».
Он отметил, что это касается всех предприятий независимо от формы организации.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили более 1 млн человек с COVID-19.
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».