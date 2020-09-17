Рубль снижается к доллару и стабилен к евро
Бернст Ю.
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Рубль снижается против доллара и стабилен к евро на фоне дешевеющей нефти на Форексе.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск повышался на 25 копеек, до 75,22 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 88,57 рубля.
Стоимость нефти Brent упала на 1,6% — до 41,53 доллара за баррель.
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