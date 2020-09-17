Рубль снижается к доллару и стабилен к евро

Рубль снижается против доллара и стабилен к евро на фоне дешевеющей нефти на Форексе.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск повышался на 25 копеек, до 75,22 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 88,57 рубля.

Стоимость нефти Brent упала на 1,6% — до 41,53 доллара за баррель.

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