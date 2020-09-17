Постпред России при ЕС: «Северный поток — 2» устоит в условиях санкций

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что «Северный поток – 2» выстоит в условиях возможных новых санкций. Об этом сообщают «Известия».

При этом он допустил, что проект будет реализован с некоторыми задержками.

Ранее ряд государств заявили о необходимости остановить строительство газопровода после ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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