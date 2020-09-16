Минэкономразвитие спрогнозировало возвращение экономики РФ к докризисному уровню

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что экономике России удастся вернуться к докризисным значениям к третьем кварталу 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, сокращение ВВП страны в текущем году министерство оценивает на уровне 3,9%. В следующем году ожидается рост на 3,3%.

«Это значит — экономика достигнет докризисного уровня к III кварталу 2021 года (относительного среднеквартального значения 2019 года)», — сказал Решетников, добавив, что в 2022 году весомый вклад в динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+.

Он отметил, что такой прогноз составлен по оценке постепенного восстановления мировой экономики, в частности, восстановления внешнего спроса на значимые экспортные товары.

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