Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Обзор отраслевого портала «СовЭкон» показал, что на прошедшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу достигли рекордных в этом сезоне значений.

Так, котировки на пшеницу с уровнем протеина 12,5% повысились на $8 и составили $222 за тонну.

Таким образом, они почти достигли французских: биржевые котировки на пшеницу из Франции равны $223 за тонну.

На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).

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