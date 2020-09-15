В Киевской области произошел взрыв на поставляющем газ в Европу газопроводе

В поселке Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, по которому ведется транзит газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный поселковый совет.

Это привело к значительной утечке газа. Специалисты уже установили заглушку и ликвидировали проблему.

Уточняется, что расположенных неподалеку населенных пунктах отключено электричество.

Как отмечается, на место происшествия выехал председатель сельсовета Александр Киризлиев. Причины и масштаб утечки пока не известны.

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