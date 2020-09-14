В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году достигнет 17 443 руб., пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.», — сказали в министерстве со ссылкой на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Отмечается, что социальные пенсии будут проиндексированы на уровне 2,6%.

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