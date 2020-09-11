Экономические ожидания россиян вернулись к докризисному уровню, свидетельствует исследование ВЦИОМ.

Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян. 49% опрошенных оценили его как «среднее». ВЦИОМ отмечает, что «после весны это максимальные значения положительных оценок».

34% негативно оценили экономическую ситуацию. Отмечается, что это на 4 п.п. меньше, чем в июле, и на 9 п.п. меньше, чем в мае текущего года.

Так, ВЦИОМ отмечает, что индекс оценок экономического положения в стране составил 27 п. и вернулся к докризисному уровню марта (30 п.).

60% россиян оценивают свое экономическое положение как «среднее», 26% оценивает его негативно, 14% — положительно. Индекс оценки россиянами своего материального положения вернулся к показателям августа прошлого года.