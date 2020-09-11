Белоруссия предложила России возобновить авиасообщение
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Белоруссия направила России предложение сформировать совместный план по возобновлению авиасообщения, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.
«Департамент по авиации Минтранса направил предложения, которые могут быть включены в план мероприятий по возобновлению сообщения», — сказали в министерстве.
Представитель не уточнил детали предложений. По его словам, этот вопрос может обсуждаться в ближайшие дни «на самом высоком уровне».
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