Белоруссия предложила России возобновить авиасообщение

Белоруссия направила России предложение сформировать совместный план по возобновлению авиасообщения, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.

«Департамент по авиации Минтранса направил предложения, которые могут быть включены в план мероприятий по возобновлению сообщения», — сказали в министерстве.

Представитель не уточнил детали предложений. По его словам, этот вопрос может обсуждаться в ближайшие дни «на самом высоком уровне».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Росавиация разрешила полеты в Каир, Дубай и Мале

— Авиакомпаниям разрешили начать регулярные полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы из РФ

— Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы