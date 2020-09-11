Цена биткоина опустилась на 1,5%
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Цена биткоина, самой популярной криптовалюты, опустилась на 1,5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
В 7.51 мск биткоин подешевел на 1,56%, до $10227. Отмечается, что криптовалюта занимает 56,8% рынка.
В понедельник, 27 июля, цена биткоина впервые упала ниже $10 тысяч, достигнув $9930.
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