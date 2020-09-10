Господдержка бизнеса будет активна до конца пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка, оказываемая населению и бизнесу в условиях карантина, не может быть бесконечной. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, меры поддержки будут убраны после окончания пандемии и после завершения действия трех пакетов поддержки.

«Речь идет именно об антикризисных мерах, которые действуют на период кризиса. Они, конечно, не могут продолжаться до бесконечности и уходить в следующий год», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что принятые меры будут активны в период кризиса, вызванного коронавирусом.

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