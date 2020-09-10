Трамп пообещал «невиданный» рост экономики США в случае его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал невиданный рост экономики страны в случае своего переизбрания на грядущих выборах главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, такой рост экономики в США будет достигнут уже в 2021 году.

«Если мы выиграем, у нас будет величайшая экономика в истории нашей страны. <...> Вы увидите цифры, которых вы никогда не видели, связанные с дальнейшим сокращением налогов и регулирования», — заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что за время своего первого срока он сделал «самые большие сокращения» налогов и регулирования.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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