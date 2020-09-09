Reuters назвал сумму долга белорусских банков перед российскими

Совокупный долг белорусских банков перед кредиторами России по линии межбанковского кредитования составляет $2–2,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по банкам Fitch Ratings Ольгу Игнатьеву.

Доля государства в банковском секторе Белоруссии, по оценкам агентства, составляет порядка 80%.

Источники в банковской сфере сообщили, что российское правительство попросило руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не закрывать доступ к ликвидности для белорусских финансовых организаций.

По информации агентства, такая просьба вызвана опасениями России о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование.

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