В России четвертую неделю подряд отсутствует инфляция

В России с 1 по 7 сентября отсутствует инфляция, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, это уже четвертая неделя, когда инфляция держится на нуле.

В то же время с начала года потребительские цены выросли на 3%. В годовом выражении на 7 сентября инфляция достигла уровня 3,52%.

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