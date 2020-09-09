МВФ: вызванный коронавирусом кризис далек от завершения

Кризис, вызванный пандемией коронавируса нового типа, далек от завершения. Об этом говорится в статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой и главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, опубликованной в журнале Foreign Policy.

По их словам, сейчас мировая экономика восстанавливается после длительного спада, однако до массового распространения эффективной вакцины о полном восстановлении говорить нельзя.

«Восстановление остается крайне неустойчивым и неравномерным по регионам и (экономическим) секторам. С обеспечения продолжительного восстановления важно преждевременно не прекращать оказание поддержки», — говорится в статье.

В статье отмечается возможность приобретения правительством долей в бизнесе или предоставления грантов в обмен на более высокие налоговые ставки впоследствии.

Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде выражали мнение, что вторая волна коронавируса остается главным риском для экономики США.

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