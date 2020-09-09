Профицит внешней торговли РФ снизился на 43,5% в 2020 году

Положительное сальдо внешней торговли России за прошедшую часть года снизилось на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

В финансовом выражении сокращение профицита внешней торговли равно $45,7 млрд.

По данным ФТС, экспорт товаров в текущем году снизился на 23,3%, до $185,4 млрд, а импорт — на 7,7%, до $126 млрд.

Внешнеторговый оборот России снизился на 17,7% и составил $311,4 млрд.

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