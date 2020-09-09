Иностранцы вновь продают российские акции
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В августе нерезиденты снова стали продавать российские акции в противовес их покупке в июле, пишет РБК.
Как отмечается, в августе иностранцы продали российские акции на 34,2 млрд рублей.
По данным ЦБ, нерезиденты начали продавать российские бумаги в феврале и увеличили этот показатель в полтора раза в марте из-за нестабильности на финансовых рынках. Схожая динамика наблюдалась в апреле, мае и июне. Покупки акций иностранцами фиксировались только в июле.
Как предположили эксперты, продажа бумаг в августе отражает политические риски из-за кризиса в Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным.
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