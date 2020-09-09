Лукашенко считает, что США «ненавидят» его из-за отказа впустить в Белоруссию Сороса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США «ненавидят» его из-за того, что он не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и не пустил в страну американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

По его словам, Москва прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, «положить» Белоруссию под Соединенные Штаты или другие страны Запада.

«Почему? Потому что санитарный кордон – тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то еще как», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что во время правления Станислава Шушкевича в Белоруссию прибыл тогдашний американский президент Билл Клинтон (январь 1994 года), и «все было заготовлено» для приготовления санитарного кордона — прибалтийской республики, Белоруссии, Украины.

«Кто его (кордон) разрушил? Первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил», — подчеркнул Лукашенко.

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