Польша готова предложить Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что если Германия откажется использовать газопровод «Северный поток — 2», то страна будет готова предложить ей свою инфраструктуру для транспортировки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что польской альтернативой может являться газопровод Baltic Pipe.

Мюллер подчеркнул, что Польша подходит к вопросам энергетической безопасности солидарно и считает, что обеспечивать ее нужно с общеевропейским подходом.

«Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта», — произнес пресс-секретарь.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности введения санкций против российского газопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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