Рубль теряет к доллару и евро

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Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара поднялся на 11 коп., до 76,39 руб.

Евро стал выше на 7 коп. и составил 89,88 руб.

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