Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных

Россияне готовы отказаться от выходных и отпусков за зарплату в 64 млн руб. в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Опрос показал, что россияне считают бесценным свое свободное время и право на отдых, и готовы отказаться от выходных и отпусков только за внушительное вознаграждение.

В среднем жителям России будет достаточно для этого 64 млн руб. При этом женщины назвали сумму в 89 млн руб., а мужчины — 35 млн руб.

Опрос проводили среди 3,5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бесполезный труд: сколько рабочего времени тратится впустую

— Исследование: больше трети россиян согласны на неофициальную зарплату

— Перечислены вакансии в регионах с зарплатой больше 100 тыс. рублей