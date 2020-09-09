Число совершенных в России платежей упало впервые с 2001 года

Количество совершенных населением и компаниями России платежей во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом снизилось на 5,5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Так, во втором квартале было совершено 1,203 млрд платежей на 477,6 трлн руб., тогда как в первом – 1,273 млрд операций на 486,7 трлн руб. В денежном выражении снижение составило почти 1,9%. При этом за год число совершенных операций сократилось на 4,3% — на 0,17% в деньгах.

Отмечается, что такая динамика наблюдается впервые с 2001 года.

Эксперты объяснили это влиянием коронавируса и ждут восстановления платежного поведения россиян и бизнеса в ближайшие месяцы.

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