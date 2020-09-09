Россияне отказываются от банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года стали реже пользоваться депозитными и кредитными картами, передает РИА «Новости».

По данным Банка России, использование россиянами банковских карт сократилось рекордно за последние пять лет — на 4,5 млн единиц или на 2,3%. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.

Главной причиной таких показателей эксперты назвали введение ограничительных мер из-за пандемии.

Кроме того, есть тренд на снижение количества карт у россиян, даже если не принимать во внимание кризисные явления, утверждают специалисты. По их словам, люди все чаще понимают, что иметь много карт бессмысленно и не выгодно, так как может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте. Помимо этого, раньше россияне оформляли по несколько карт, чтобы получить кешбэк, рассказали эксперты. Но сейчас уменьшается число программ лояльности у нескольких крупных банков, поэтому клиенты оставляют активными лишь одну-две карты.

Также отмечается, что сами банки стали чаще предлагать карту только потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут использовать ее, поскольку банк несет значимые затраты на выпуск невостребованной карты, ее хранение в офисе и последующее уничтожение.

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