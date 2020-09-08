В следующем году 31 декабря может стать выходным

Министерство труда предложило сделать выходным 31 декабря в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Идея связана с тем, что этот день выпадает на пятницу. В настоящий момент 31 декабря считается рабочим днем.

Кроме того, проект предлагает в 2021 году установить выходные с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Уточняется, что проект сделает использование выходных и нерабочих праздничных дней более рациональным.