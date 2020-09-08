Россиянам предрекли подорожание подсолнечного масла и семечек

В России могут подорожать продукты из подсолнечника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет аналитического центра «Совэкон».

Возможное подорожание связано с значительным неурожаем подсолнечника.

Аналитики подсчитали, что в этом году урожай будет на 23% ниже, чем в предыдущем. Показатель этого года может стать наиболее низким с 2017 года.

Уточняется, что сильный урон растению нанесли засушливые весна и лето.

Специалисты отмечают, что в настоящий момент средняя стоимость подсолнечника составляет 22,5 тысячи рублей за тонну, из-за неурожая она может подняться на 20% и более.

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