Эксперт заявил, что экономика РФ скоро может прийти к застою

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин заявил, что российская экономика может прийти к застою, если темпы ее роста не будут существенно повышены, сообщает РИА «Новости».

«Ожидаемые темпы роста, заложенные в плане восстановления экономики (2-2,5%), являются, на наш взгляд, крайне низкими для развивающегося рынка и могут быть охарактеризованы словом «застой», — заявил Гришулин.

По прогнозам НРА, рост российской экономики в 2021 году вернется на уровень лишь в 2% после падения на 4% в 2020 году, отметил специалист.

По его словам, с такими темпами роста рост доходов населения будет медленным, а интерес инвесторов к экономике может вскоре исчезнуть.

«А постоянная угроза санкций будет вести за собой девальвацию рубля даже при условии падающего доллара (к другим валютам, кроме рубля — прим. «Газеты.ru»).

Гришунин отметил, что темпы роста российского ВВП должны быть в 2-3 раза выше запланированных правительством в настоящее время.

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