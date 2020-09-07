В России увеличился спрос на автокредиты

После периода самоизоляции россияне начали активно брать кредиты на покупку автомобиля. К таким выводам пришли аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщает РИА «Новости».

Так, количество выданных в июле автокредитов выросло на 15% и составило 82,5 тыс. Их совокупная сумма составила 64,4 млрд рублей. За текущий год число ссуд увеличилось на 6,3%.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что это связано с накопившимся за период пандемии коронавируса спросом на автокредиты. Во время самоизоляции выдачи таких кредитов сильно затормозились.

Отмечается, что это также привело к невозможности некоторых производителей продавать машины из-за их нехватки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Льготные автокредиты с начала года получили 85 тысяч россиян