Россия и Кипр подпишут новое налоговое соглашение

Россия и Кипр подпишут протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) в ходе визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в страну 8 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы кипрского МИД Никоса Христодулидиса.

Он также отметил, что стороны обсудят развитие отношений между странами и кипрское урегулирование.

Ранее стало известно, что в рамках поручения президента России Владимира Путина о корректировке договоров об избежании двойного налогообложения с теми странами, куда уходят значительные капиталы из страны, Москва денонсирует соответствующее соглашение с Кипром.

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