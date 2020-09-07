Россия и Кипр подпишут новое налоговое соглашение
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Россия и Кипр подпишут протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) в ходе визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в страну 8 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы кипрского МИД Никоса Христодулидиса.
Он также отметил, что стороны обсудят развитие отношений между странами и кипрское урегулирование.
Ранее стало известно, что в рамках поручения президента России Владимира Путина о корректировке договоров об избежании двойного налогообложения с теми странами, куда уходят значительные капиталы из страны, Москва денонсирует соответствующее соглашение с Кипром.
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