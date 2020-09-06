Собянин: Москву в июле посещали туристы, несмотря на ограничения по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в июле столицу посетили 1,5 миллиона туристов, несмотря на ограничения по коронавирусу.

По его словам, в Москве не проводят никаких праздников и фестивалей из-за угрозы распространения инфекции.

«Но даже в этих условиях вот за прошедший июль месяц у нас 1,5 миллиона туристов. Хотя ничего, все закрыто, никаких праздников нет, но чтобы приехать в этот город, пожить, погулять — это уже, видимо, стало таким брендом», — заявил градоначальник в эфире НТВ.

Собянин считает, что приток туристов дает экономике города большие плюсы, большой толчок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин оценил сроки возобновления турпотока в Москве

— Собянин рассказал, сколько Москва зарабатывает на туристах

— В Москве доходность гостиниц в первом полугодии упала вдвое