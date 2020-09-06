Исследование показало, в каком городе РФ туристы оставили больше всего денег

Исследование показало, в каком российском городе средний чек туристов был самым высоким. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе исследования были проанализированы данные за май — август 2020 года.

Наибольший объем трат был зафиксирован у туристов, приезжающих на отдых в Санкт-Петербург. При этом отмечается, что от всех продаж по популярным туристическим направлениям в России туры в Петербург составили менее 3%.

Исследование уточняет, что средний чек туриста в северной столице составил 4601 рублей.

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