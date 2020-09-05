Перечислены вакансии в регионах с зарплатой больше 100 тыс. рублей

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали, в где можно заработать больше 100 тысяч рублей в регионах России. Об этом пишет «Российская газета».

В Петербурге готовы платить 100-250 тысяч рублей в месяц на вакансии диджитал-маркетолога. Технолог деревообрабатывающего производства в Ленобласти может получать 125 тысяч рублей, а 120 тысяч рублей предлагают участковому геологу в Забайкалье.

Во Владивостоке технологу мясопереработки и технологу сырного цеха в Твери готовы предложить от 150 тысяч рублей в месяц.

Ежемесячная зарплата инженера-эколога в угольном портовом терминале на Чукотке оценивается в 150 тысяч рублей. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в Подмосковье.

Заработок к 200 тысяч рублей в месяц ожидает главного инженера в Ярославле, заместителя гендиректора в Иваново и Java разработчика в Петербурге.

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