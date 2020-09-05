Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) составили список регионов, где покупателю проще и сложнее всего расплатиться электронной картой, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий индекс был оставлен исходя из количество платежных терминалов в расчете на один магазин.

Так, в среднем по стране на одну торговую точку приходится три терминала.

Наименьшая оснащенность ими наблюдается в Кабардино-Балкарии (0,92), Ингушетии (0,36), Дагестане (0,26), Чечне (0,23), отметили в АЭД.

Наибольшая, в свою очередь, зафиксирована в Москве (11,0), посчитали эксперты.

Отмечается, что причинами плохой оснащенности терминалами в регионе могут быть отсутствие стабильного интернета, большое число населения, которое работает в «серой зоне», и практика уклонения магазинов от уплаты налогов.

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