ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата платежей при оплате по QR-кодам в СБП

ПСБ реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупки, которые были оплачены через QR-код в системе быстрых платежей.

Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Газеты.Ru» 4 августа, в пятницу.

Таким образом, торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка, получили возможность использовать СБП не только для приема платежей за проданные товары и услуги, но и для возврата средств на счета покупателей в случае, если те решили вернуть товар.

Розничным же клиентам, использующим оплату через СБП в мобильном приложении банка, сервис позволяет ускорить и упростить процесс возврата средств при неудачной покупке. При этом возврат может быть частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для зачисления денег покупатель может указать любой банк, где у него открыт счет.

«Мы расширяем возможности использования СБП в розничной торговле. От этого выигрывают и наши розничные клиенты, поскольку возможность быстро вернуть деньги за товар существенно повышает комфорт покупок. И безусловное преимущество получают клиенты-ритейлеры – сервис возврата c2b платежей позволяет им вести все расчеты с покупателями через СБП, тем самым сократив расходы на прием банковских карт, — говорит руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. — Убеждена, что запуск этого сервиса позволит массово внедрять способ оплаты по QR-коду в ритейл, повысит популярность таких платежей у розничных клиентов и будет способствовать их лояльности».