В России шампанское может оказаться в дефиците

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, семья которого владеет группой «Абрау-Дюрсо», заявил, что в этом году шампанское может оказаться в дефиците из-за погодных условий, передает РИА «Новости».

По словам Титова, изменение климата привело к тому, что в этом году отрасль потеряла минимум 25% винограда.

В связи с этим, будет «дефицит выпивания», отметил Титов.

Он также рассказал, что убытки российского бизнеса за время пандемии в целом оцениваются в 36% от своей прибыли — это более 1,5 триллиона рублей.

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