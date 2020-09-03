Товарооборот между РФ и Белоруссией снизился на 20% в первой половине 2020 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении товарооборота между Россией и Белоруссией в первой половине 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление он сделал во время переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко в Минске.

Глава российского кабмина уточнил, что товарооборот упал на 20% до $12,5 млрд.

Мишустин подчеркнул, что российская сторона надеется на восстановление показателей по объемам взаимной торговли.

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