Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией
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Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом пишет «Интерфакс».
«У нас большая кооперация, мы не собираемся что-то терять», — сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда назвала экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией «очень активным» и подчеркнула, что это отвечает интересам как Белоруссии, так и России.
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