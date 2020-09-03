Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Белоруссией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас большая кооперация, мы не собираемся что-то терять», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда назвала экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией «очень активным» и подчеркнула, что это отвечает интересам как Белоруссии, так и России.

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