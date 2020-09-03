Отели Египта и Мальдив снизили цены для россиян

Отели Египта снизили цены для россиян на 20% по сравнению с прошлым годом, Мальдив — на 40%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Tez Tour.

«Что касается цен, то хотели бы акцентировать на том, что отельеры представленных стран уже готовы предложить привлекательные условия для российского рынка», — сказали в агентстве.

Отмечается, что отели предлагают не только скидки, но и акции — например, повышают категории питания.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти превысило 26 млн, умерли больше 850 тысяч человек.

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