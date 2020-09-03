Россия и Белоруссия договорились по оплате энергоносителей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Белоруссия и Россия достигли договоренностей по оплате энергоносителей.
Об этом сообщает «БелТа».
«Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанными с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей», — сказал он после переговоров белорусской и российской правительственных делегаций в Минске.
О визите Мишустина в Минск ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, министр анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина и Лукашенко в ближайшее время в Москве.
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