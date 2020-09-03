В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

В частности, Титов предлагает продлить срок действия налоговых отсрочек до конца следующего года для всех предприятий, выручка которых во втором-третьем квартале 2020 года упала на 30% и более по сравнению с показателем за четвертый квартал 2019 года и первый квартал текущего, указано в сообщении.

Кроме того, следует продлить на срок от 3 до 6 месяцев кредитные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, считает Титов. Также для малого и среднего бизнеса предлагается продлить мораторий на банкротства или ввести упрощенную процедуру банкротства.

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