Эксперты сообщили о рекордном снижении расходов россиян за полгода

С января по июнь текущего года жители Москвы сократили свои траты в среднем на 41 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Якутии также значительно сократили расходы на потребительские расходы, жители региона за полгода потратили на 28,7 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

В рейтинге бережливых россиян также оказались жители Севастополя (–26 тыс. рублей расходов), Ямало-Ненецкого автономного округа (–19,1 тыс.) и Краснодарского края (–18,9 тыс.).

Отмечается, что в среднем каждый россиянин снизил потребительские расходы на 11,5 тыс. рублей с января по июнь 2020 года. Это максимум с 2006 года: последние 13 лет траты в первые полгода только росли.

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