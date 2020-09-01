Страны Балтии перестанут закупать электроэнергию у Белоруссии

Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией, как только республика запустит АЭС в Островце. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

В 2021 году Вильнюс, Таллин и Рига введут единый тариф за использование инфраструктуры. Также уменьшатся мощности при сделках с третьими странами.

Уточняется, что соглашение будет действовать до конца 2025 года, когда произойдет синхронизация энергосистем стран Балтии и Центральной Европы.

Как отмечается, между Россией и Латвией торговля электроэнергией будет идти в сокращенном объеме, без изменений она останется лишь между Литвой и Калининградом.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту.

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