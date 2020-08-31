В Кремле прокомментировали данные о возможной налоговой катастрофе в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные, что около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством.

«Фиксируется определенная проблема, которую переживают предприниматели. Существует проблемы для малого и среднего бизнеса, и крупных предприятий», — цитирует Пескова корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, государству предстоит тяжелая работа по минимизации последствий кризиса.

«Все-таки есть повод для оптимизма: Минэкономразвития опубликовало более оптимистические цифры падения экономики, чем даже те, которые были у нас еще на прошлой неделе. Это плюс. Но все-таки кризисные проявления никуда не делись», — добавил пресс-секретарь.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на опрос экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей опубликовал писали, что около 40% бизнесменов заявили о невозможности выплатить отложенные в рамках господдержки налоги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

— РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

— Британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов